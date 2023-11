Com’è finito il caso del “mago dei trapianti di trachea”

Degli interventi di Macchiarini si parla ormai da anni. Dopo la laurea in Medicina all’Università di Pisa e varie esperienze all’estero, nel 2008 divenne noto per aver fatto a Barcellona, in Spagna, il primo trapianto di trachea utilizzando un organo proveniente da un donatore ma trattato con le cellule staminali, per ridurre il rischio di rigetto.

Macchiarini quindi non divenne professore all’Università di Firenze, ma operò all’ospedale Careggi per qualche anno e nel 2010dal Karolinska Institutet di Stoccolma, in Svezia, la prestigiosa università che si occupa di selezionare i vincitori del premio Nobel per la Medicina. Nel frattempo cominciò a lavorare anche all’Università Medica di Kuban che si trova a Krasnodar, in Russia.

Nel 2012 Macchiarini fu accusato dalle autorità italiane di aver mentito ad alcuni suoi pazienti per convincerli a farsi operare all’estero e non a Firenze, dove avrebbe guadagnato di meno per gli stessi interventi. Fu

Intanto continuò a fare trapianti di trachea utilizzando le cellule staminali, ma non tutti gli interventi andarono bene come il primo. L’agenzia di stampache Macchiarini ha effettuato trapianti di trachea su almeno 20 pazienti, di cui solo tre sono sopravvissuti.

