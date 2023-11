Colpo di stato - Film (2015)

che il regista John Dowdle ha intrapreso nel 2006 insieme a suo padre. Infatti pochi giorni prima della partenza, nel paese c’era stato un colpo di stato militare, ma nonostante tutto sul territorio non si respirava un’atmosfera di pericolo e il viaggio del regista è potuto proseguito senza problemi. John però continuava ad immaginarsi come sarebbe andata la situazione se uno straniero fosse rimasto intrappolato in un paese in agitazione durante un conflitto armato.

