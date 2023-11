Colpi di mortaio dal Libano sull’ Alta Galilea , Israele risponde Una decina di colpi di mortaio sono stati sparati stamane dal sud del Libano in direzione della cittadina di Shlomi, in alta Galilea, in territorio israeliano a ridosso del confine. Lo ha riferito il portavoce militare secondo cui non si ha notizia di vittime né di danni. ’’L’esercito - ha aggiunto - ha risposto al fuoco’’.

In parallelo, secondo il portavoce, l’aviazione israeliana ha anche colpito ’’infrastrutture degli Hezbollah ’’ nel Libano meridionale





Leggi di più: SOLE24ORE » Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

AGİ AGENZİA ITALİA: Meloni: “Scene Israele sono di disumanizzazione e antisemitismo, evitare che conflitto si propaghi”AGI/Vista - “Diritto di Israele ad esistere, diritto di Israele a difendersi, diritto di Israele

Fonte: Agi Agenzia Italia | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Feriti in Alta Galilea per razzo anticarro dal LibanoAlcuni israeliani colpiti ai cancelli di ingresso nel villaggio Netua', pochi chilometri a sud del confine. Israele risponde con ripetuti raid aerei nel sud del Libano (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

SKYTG24: Crosetto in Libano: 'Mantenere la pace, garantendo sicurezza'Guerra in Medioriente, Israele bombarda Gaza, la Cisgiordania e il Sud del Libano

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Israele, colpita struttura militare di Hezbollah in LibanoLe Forze di Difesa israeliane hanno annunciato su Telegram di aver colpito alcuni obiettivi di Hezbollah in Libano, tra cui anche una struttura militare e un posto di osservazione. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Israele, carri armati e soldati schierati vicino al confine con il LibanoPostazione nel nord del Paese (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Israele intercetta missile terra-aria dal LibanoPoche ore fa, il sistema di Difesa aerea israeliano ha intercettato un missile terra-aria lanciato dal Libano contro un drone israeliano. Lo hanno sapere le Forze di Difesa israeliane sui loro profili social. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »