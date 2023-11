Color trend: i must dell'autunno inverno in base all’Armocromia

Vi ricordate cosa ci avevano suggerito le passerelle a proposito di tendenze colore per l’inverno? Ecco un recap con le tinte must have, da sfruttare secondo l’Armocromia! Color trend e Armocromia: ormai un binomio solidissimo che non possiamo che tirare in ballo ad ogni cambio stagione. Proprio quando si concretizzano nei negozi le tavolozze moda ammirate in passerella qualche mese prima.

E allora eccoci a mettere ordine tra le tendenze colore adocchiate qualche mese fa sulle catwalk. Vi lasciamo la nostra guida ai 4 color trend fall/winter 2023-24 più forti del momento: ne abbiamo selezionato uno per ogni stagione dell’Armocromia. Scoprite la tinta di tendenza che fa al caso vostro!

Il rosso in molte delle sue sfumature sarà protagonista, questo il responso delle passerelle. Sarà un inverno caliente! Ma c’è una gamma di rossi in particolare che – complici anche le ultimissime sfilate (quelle dedicate alla prossima stagione calda) – promette di fare davvero faville. E si tratta, guarda caso, proprio del rosso freddo e profondo, perfetto per replicare (e valorizzare) le caratteristiche delle persone Inverno. headtopics.com

Amiche Inverno, date retta a noi: scegliete il rosso freddo in total look o come accento cromatico su un dettaglio (va bene anche il rossetto!); o magari giocatevelo accostato a un bel viola bluastro. Non resterete deluse!Maglione STEFANELColor trend FW/2023-24 per Autumn È il momento delle persone Autunno. Secondo i criteri dell’Armocromia si tratta di individui caratterizzati da un sottotono caldo e da colori scuri e delicati.

Da provare sui capispalla (chi non ama il cappotto cammello?) oppure in tutte le sfumature giocate in ton sur ton per total look super-chic, vi promettiamo una cosa: i beige vi risolveranno l’inverno, non abbiamo dubbi.Midi dress LUISA SPAGNOLIColor trend FW/2023-24 per Summer Tocca all’Estate, categoria nella quale troviamo persone dall’incarnato freddo e caratterizzate da colori delicati e chiari. headtopics.com

