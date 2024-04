Colombia, noto giornalista investigativo ucciso in un negozio mentre i clienti fuggono terrorizzati

Colombia , noto giornalista investigativo ucciso in un negozio mentre i clienti fuggono terrorizzatiUn famoso giornalista investigativo è stato ucciso in Colombia a Cucuta , una città al confine con il Venezuela . Filmati delle telecamere di sicurezza Mostrano Jaime Vasquez, 54 anni mentre viene inseguito e freddato dal killer a colpi di arma da fuoco davanti a una dozzina di testi...

Cile, coppia di anziani persa sulle alture della regione di Atacama: dopo quattro giorni nella neve il salvataggio La polizia cilena ha salvato una coppia di anziani dispersi in una catena montuosa innevata nella regione di Atacama, regione dal clima rigido di tundra, conosciuta per i suoi aridi paesaggi, ma a rischio tempeste di neve. La coppia e i loro cani sono stati salvati dalle autorità il...

Colombia Giornalista Investigativo Omicidio Cucuta Venezuela

