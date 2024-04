Colloqui sul conflitto ucraino tra i ministri della Difesa russo e francese

Il ministro della Difesa russo Serghei Shoigu e il suo omologo francese Sebastien Lecornu hanno discusso della possibilità di colloqui sul conflitto ucraino. Lo riferisce il ministero russo dopo la telefonata tra i due ministri."È stata rilevata la disponibilità al dialogo sull'Ucraina. I punti di partenza potrebbero basarsi sull'iniziativa di pace di Istanbul", ha affermato il ministero.

"Riguardo alle precedenti dichiarazioni dell'Eliseo sull'invio di militari francesi in Ucraina, Shoigu ha sottolineato che l'attuazione di questi piani causerà problemi alla stessa Francia", si legge nella nota citata dalla Tass. La Francia smentisce di aver espresso una"disponibilità a dialogare" con Mosca della guerra in Ucraina nel colloquio telefonico tra i ministri della Difesa francese Sebastien Lecornu e russo Serghei Shoigu. Lo riferisce una fonte del governo di Parigi all'Af

