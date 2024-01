Coez e Frah Quintale: un tour per celebrare l'amicizia e la musica

“Non si vince da soli ma ci si allea”, anche sul palco, insieme.

Uniti dalla musica e da una profonda amicizia nata di fronte a un aperitivo più di dieci anni fa, quando i numeri che contavano non erano sui social ma nei concerti, Coez e Frah Quintale celebrano in un tour partito da Mantova l’11 gennaio il lungo viaggio che li ha portati qui, tra le canzoni del loro primo joint album Lovebars e i brani che li hanno resi un punto di riferimento della scena indie italiana, anche se la definizione che più li rispecchia oggi è alternative pop. Dividono lo spazio, fondono le sonorità, mescolano le loro differenze e ritrovano l’incontro con il pubblico che si specchia nei loro testi, tra date sold out e dischi di platino. Il live è la dimensione preferita per entrambi. Quella in cui essere loro stessi, allontanando la timidezza e l’essere schivi. Diversi, ma anche molto simili, Silvano Albanese e Francesco Servidei hanno sei anni di differenza e una visione del mondo comun





Viaggio lungo il Volga: alla scoperta della Russia profondaSeimila chilometri e quattro settimane di viaggio lungo il Volga, alla scoperta della Russia profonda. Un paese sempre più nazionalista e ripiegato su se stesso, dove la guerra in Ucraina è solo una presenza lontana e spettrale.

Delitto Via Poma, Carabinieri: killer è Mario Vanacore. Lui: visto Simonetta solo da mortaVia Poma, un mistero lungo 30 anni

Il Veganuary: una sfida vegana per il mese di gennaioDa dieci anni il Veganuary invita le persone a cimentarsi in un mese di dieta vegana. Niente carne, pesce, latte, formaggi, uova e miele per tutto gennaio. Una sfida, oppure un gioco, da fare da soli o da condividere con amici, famiglia, partner, coinquilini, che in alcuni casi può diventare anche un nuovo stile di vita. Si tratta di una buona idea per la salute?

Come vestirsi a Capodanno: gli outfit perfetti per i vostri partyCena con gli amici o serata elegante? Fuga al caldo o party in montagna? Quali che siano i vostri piani, brindate al nuovo anno con stile!

Parliamone dopoParliamone dopo. Soprattutto dopo la Giornata Mondiale della Salute Mentale e il Mental Health Summit, di cui lo scorso ottobre si sono occupati i giornali. Meglio parlarne a febbraio, quando le giornate si allungano e viene quel formicolio tipico, voglia di vita, inversamente proporzionale all'età. Parliamone dopo i coming out sui propri disagi psicologici di Cara Delevingne, Emma Stone, Matilda De Angelis, per citare solo tre celeb che hanno sofferto da giovanissime e trascurarne altre cento

Dramma Eriksson: 'Ho un cancro terminale. Mi resta un anno di vita'L'ex tecnico svedese, campione d'Italia con la Lazio nel 2000 ha parlato a una radio del suo Paese: 'Devo lottare il più a lungo possibile'

