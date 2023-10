Cocktail, ghiaccio e nuove tendenze. Venezia capitale della Mixology

AGI - Tra gli stretti e umidi canali di Venezia, dove fermarsi a bere un’ombra (e molto altro) oltre a essere un piacere è una tradizione, è arrivata la terza edizione della, sette giorni dedicati alle nuove tendenze della mixology, con incontri ed eventi nei migliori cocktail bar della laguna.

I loro ‘cubetti’ sono figli delle Madonie e della fonte di Scillato, da cui sgorga un’acqua microbiologicamente pura, con bassi contenuti di minerali e livello di alcalinità. Il risultato è un “ghiaccio puro e povero di minerali - ha aggiunto - e quando inizia il suo processo di fusione all’interno della bevanda, le proprietà organolettiche e il sapore di quest’ultima non vengono minimamente alterati”.

Dopo le ‘novità’ introdotte negli ultimi anni, come la Ice Cup, il bicchiere monouso sigillato contenente ghiaccio ready-to-use, fino alla soluzione Mix at Home, sviluppata in partnership con il retail e pensata per fornire tutto l’occorrente per un aperitivo preparato a casa, adesso, da una grande lastra che ha bisogno di almeno 6-7 giorni per congelarsi, dalla quale si possono ottenere sfere e cubi di diverse dimensioni, impreziositi da fiori edibili di tutti i colori o da altri dettagli... headtopics.com

Questi cubi ad hoc, prendono vita nel giro di qualche settimana. Si tratta della linea Ice 3 Lab, realizzata con il clear ice, tagliato artigianalmente in vari formati. C’è Cube Deluxe, 5x5x5 cm, Old Fashioned, 5x5x7 cm, High Ball 4x4x10 cm, Collins 4x4x1 2 cm e Sphere di diametro 5,5 cm.

A parlare dell’evoluzione della mixology, anche uno special guest come “Hand-Shake Speakeasy”, il cocktail bar di Città del Mexico, 11esimo nella classifica dei 50 migliori al mondo. In chiusura un accenno al nuovo prodotto di cui si è svelato poco più del nome: si chiama Zhero ed è un ghiaccio inusuale, che ha un sapore e un odore, arricchito di infusi. headtopics.com

Italia Notizie

Leggi di più:

Agi Agenzia Italia »

Mose salva Venezia, ma alta marea sommerge il TriestinoAllerta rossa su fiumi Emilia-Romagna. Nel weekend torna il sole (ANSA) Leggi di più ⮕

Niederauer sul futuro del Venezia: 'Avanti con lo stadio Per crescere servono nuovi soci'Lunghissima conferenza stampa del presidente del Venezia, Duncan Niederauer. Al centro dell'attenzione non solo il presente, ma anche il futuro del club lagunare. Ecco quanto raccolto da TuttoVeneziaS Leggi di più ⮕

Pari opportunità, a Venezia 'Women on board 2023' per favorire ingresso donne in cdaDelle imprese pubbliche e private Leggi di più ⮕

Acqua alta a Venezia, paratoie del Mose in azione in LagunaI titoli di Sky TG24 del 27/10/2023, edizione delle 13 Leggi di più ⮕

Venezia, Niederauer annuncia: 'In arrivo nuovi partner che assumeranno la maggioranza'Il Venezia è pronto a chiudere un'era. Ad annunciarlo, pochi minuti fa in conferenza stampa, è stato il presidente Duncan Niederauer. Ecco le sue parole riportate da TrivenetoGoal.it: 'Vogliamo ann Leggi di più ⮕

Zaia e la suggestione di un futuro da sindaco di Venezia, spinto dai sondaggiPer chi lo conosce la candidatura ha il 10% di chance che si realizzi. Per Firenze invece la disponibilità del governatore Giani ci sarebbe anche, ma nel Pd c’è disaccordo Leggi di più ⮕