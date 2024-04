Coachella: Grandi nomi sul palco durante il festival

Il programma come sempre affollatissimo di nomi si tiene lungo due weekend, dal 12 al 14 e dal 19 al 21 aprile. L’Empire Polo Club di Indio in California vede come headliner principaliè stata una delle protagoniste più attese Al debutto come headliner e di ritorno al Coachella dopo essersi esibita dieci anni fa. Romantica e malinconica è arrivata in moto e ha portato sul palco le sue canzoni più importanti e alcune tratte ovviamente dal suo ultimo album,.

L’impegno di Cerba HealthCare Italia nello sviluppo di nuove tecnologie per rendere più semplice l’interazione tra utenti e centri diagnosticiGhizzoni : “Solo sull’RC auto ogni anno gli italiani risparmiano 180 milioni di euro grazie al nostro servizio di comparazione”Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre

In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioniL’impegno di Cerba HealthCare Italia nello sviluppo di nuove tecnologie per rendere più semplice l’interazione tra utenti e centri diagnosticiGhizzoni : “Solo sull’RC auto ogni anno gli italiani risparmiano 180 milioni di euro grazie al nostro servizio di comparazione”Max Pezzali, nuovo singolo per...

Coachella Festival California Artisti Al Jon Batiste Billie Eilish Jack Antonoff

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



MediasetTgcom24 / 🏆 3. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Coachella 2024, i No Doubt sono tornati e debuttano a Coachella (con Olivia Rodrigo)Coachella 2024, i No Doubt debuttano al Festival e cantano 'Don't speak'. VIDEO

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Cairoli (Niguarda), 'linfoma a grandi cellule B tra quelli rari è frequente'L'ematologo: 'Con ingrossamento linfonodi rivolgersi allo specialista'

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Menoncello consacrato tra i grandi, candidato mvp del Sei NazioniIl centro dell’Italia ottiene la nomination insieme all’inglese Ben Earl, all’irlandese Bundee Ake e al neozelandese Duhan van der Merwe: ora parola ai tifosi fino alla mezzanotte di domenica

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Marchisio: 'Ho vinto tutti i derby, almeno tra i grandi'Claudio Marchisio racconta con orgoglio di aver vinto tutti i derby, almeno tra i grandi, e di mantenere la tradizione di suo padre con i suoi figli.

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Le grandi emittenti Usa chiedono duello tv tra Biden e TrumpLa Cnn ha reso noto di aver scritto -insieme a Nbc, Cbs, Abc e Fox News- una lettera indirizzata a Biden e Trump (che non sono stati ancora candidati ufficialmente dai rispettivi partiti, ma non sembrano avere rivali) perchè diano la loro...

Fonte: Agi Agenzia Italia - 🏆 11. / 72 Leggi di più »

Affitti brevi, a Roma la crescita maggiore tra le grandi città europee: +37% in un annoLa capitale italiana seconda in Europa (dopo Amsterdam) per il livello dei canoni a medio termine: 2mila euro

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »