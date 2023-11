CM Scommesse: Torino e Ajax in un terno da 7,75 volte

Era il giorno del suo compleanno. Era in campo e indossava la maglia dell'Ajax. Nel 1985 Marco Van Basten segnò - secondo me - il più bel gol della sua leggendaria carriera: al Volendam. Più bello addirittura di quello segnato alla Russia di Dasaev, che fece alzare tutte le palette con il 10. Questa Ajax-Volendam è troppo importante per altri motivi, i padroni di casa stanno scivolando in un vortice di incubi che li ha spinti fino all'ultimo posto dell'Eredivisie.

Chiusura con la Serie C. Olbia-Pineto mi dà l'idea di essere fatta più per le difese che per gli attacchi. Che ve ne pare?Milan, Ibrahimovic è tornato di moda, ma in che veste? Da tutore di Pioli sarebbe solo una mancanza di rispetto

Prime pagine giovedì 2 novembre: ‘Il caro Dusan’, ‘Inter e Juve, dite la verità’ e ‘Provaci ancora Kean’Inter, con l'Atalanta si accende anche il mercato: è la sfida di Scamacca, ma nel mirino c'è ScalviniInter, ag. Lautaro: 'Rinnovo? Nessun problema. Tutte le parti vogliono prolungare il contratto'

Cessione Milan a RedBird, è scontro totale per Elliott: Blue Skye viola gli accordi, la Corte minaccia sanzioniAccedi ora alla tua casella di posta e clicca sul link che ti abbiamo inviato e in pochi secondi entrerai a far parte della community di Calciomercato.com.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUTTOMERCATOWEB: Il Frosinone prepara la Coppa Italia ancora senza Harroui: le ultime in vista del TorinoSeduta di allenamento pomeridiana alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per il Frosinone di mister Eusebio Di Francesco, che inizia a preparare la trasferta di Coppa Italia contro il Torino (gara

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOSPORT: Tentazione Gemello per Torino-Frosinone: Juric ci sta pensandoIl tecnico pensa alla turnazione tra i pali in vista della Coppa Italia. Per il giovane portiere una sola presenza dal 2022

Fonte: tuttosport | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Domani Torino-Frosinone, i 23 convocati di Di Francesco: tre gli indisponibiliSono 23 i calciatori del Frosinone convocati da mister Di Francesco per la gara di Torino che andrà in scena domani sera e sarà valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Assente Caso per in

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

CORSPORT: Pronostico Torino-Frosinone, la quota dell'Over 1,5 CasaPiemontesi e laziali si sfidano per un posto negli ottavi di Coppa Italia contro il Napoli

Fonte: CorSport | Leggi di più ⮕

SKYSPORT: Torino-FrosinoneLeggi su Sky Sport: preview.

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Torino, Juric contro il tabù Grande Torino: due sfide in quattro giorni per svoltareDa fortino a tabù, il passo è davvero breve. Eppure è ciò che sta accadendo al Torino di Juric ormai da diverso tempo. E il fattore campo al Grande Torino si sta trasformando al contrario, con tan

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕