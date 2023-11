Clonazione, le 4 pecore “gemelle” di Dolly ancora sane dopo 8 anni

“Dolly clones age well”, cioè “I cloni di Dolly vivono bene”. Così titola la prima notizia del sito di Nature Communications, la rivista scientifica su cui è stato pubblicato uno studio sullo stato di salute dei cloni della pecora Dolly. Loro sono Debbie, Denise, Dianna e Daisy e sono più sane e longeve della loro “prima sorella gemella”, morta a poco più di 7 anni a causa di un'infezione polmonare.

Lo studio pubblicato su Nature Communications è stato coordinato da Kevin Sinclair, dell'Università di Nottingham, e rivela che gli esami fatti sui 4 cloni per valutare l'insorgenza di malattie legate all'invecchiamento hanno dato tutti esito negativo, chiudendo le discussioni sui possibili rischi che erano stati sollevati da alcuni ricercatori riguardo la tecnica di clonazione usata per Dolly nel 1996.

