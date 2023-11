Clima, la tempesta Ciaran lascia al buio oltre un milione di casa in Francia

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo: evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILMESSAGGEROIT: Canale della Manica, allarme meteo per l'arrivo della tempesta CiaránLa tempesta Ciarán ha attivato un'allerta meteo nelle isole del Canale della Manica...

AGENZIA_ANSA: La tempesta Ciarán si abbatte sulle isole del Canale della ManicaVenti oltre 160 km/h, 1,2 milioni di case senza luce in Francia (ANSA)

AGENZIA_ANSA: 'Allarme meteo nelle isole del Canale per tempesta Ciarán'Allarme meteo nelle isole del Canale della Manica a causa della tempesta Ciarán: sono stati registrati venti superiori a 160 km/h e le autorità hanno evacuato dalle loro case 39 residenti dell'isola di Jersey. Lo riporta la Bbc. (ANSA)

LASTAMPA: Maltempo, arriva la tempesta Ciaran: alluvioni e nubifragi, allerta rossa in molte regioni: ecco doveIn Friuli scuole chiuse. Allerta rossa anche in Veneto. Liguria è attesa una mareggiata storica

TODAY_IT: Allerta meteo per la tempesta Ciaran: previsioni oggi e domani, le regioni più a rischioLa perturbazione di origine atlantica sta per investire l'Italia con temporali e forti raffiche di vento. Friuli Venezia Giulia e Veneto osservate speciali, con...

ADNKRONOS: Meteo, le previsioni di oggi e domani: maltempo con tempesta CiaranLe previsioni del tempo fino a venerdì 3 novembre

