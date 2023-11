Clima, Guterres: 'I ghiacciai si stanno sciogliendo a un livello record'

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento"Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Netanyahu avverte: contro Hamas una guerra lunga difficileLe Nazioni Unite hanno avvertito che altre migliaia di civili potrebbero morire a Gaza Leggi di più ⮕

Assalto per il cibo a Gaza: la disperazione della popolazioneMigliaia di persone hanno fatto irruzione in magazzini e centri di distribuzione dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi a Gaza Leggi di più ⮕

Guterres, 'sorpreso dall'escalation a Gaza senza precedenti''Incoraggiato da quello che sembrava essere un crescente consenso sulla necessità di almeno una pausa umanitaria in Medio Oriente, sono rimasto invece sorpreso da un'escalation di bombardamenti senza precedenti, che minano gli obiettivi umanitari'. Leggi di più ⮕

Meno zucche per Halloween, clima pazzo taglia il 20%Dalla padella all'intaglio, i consigli della Coldiretti (ANSA) Leggi di più ⮕

Stasera Inter-Roma in un clima infuocato, il messaggio di Lukaku: 'Io non ho paura'Dalle parti di Roma temono la reazione emotiva di Romelu Lukaku stasera a Milano, quando avrà contro i 70mila di San Siro. Ma il belga - secondo il racconto de La Gazzetta dello Sport - ha tranquilli Leggi di più ⮕

L'agente di Cambiaso parla a TMW. Inter-Roma in un clima infuocatoLe voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti primo pomeriggio: Stasera il ritorno di Lukaku a San Siro. La Curva Nord: 'Infame schifoso Leggi di più ⮕