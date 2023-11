Clima, al via i lavori della Pre-Cop28

"Non vi è dubbio che sia dovere di tutti noi contribuire all’attuazione dell’Accordo di Parigi con la massima ambizione possibile, agendo con risolutezza entro il 2030 per ridurre le emissioni globali e procedere verso una traiettoria chiara di neutralità climatica., poiché riduce i rischi associati al riscaldamento globale, proteggendo i più vulnerabili dagli impatti peggiori".

"L'equità dovrebbe essere un fattore che favorisce la massima ambizione possibile di tutti i governi - dice - Tutti dobbiamo contribuire, e certamente in particolare quelli che attualmente emettono quote elevate di emissioni globali. La scienza è molto chiara.

La finestra di opportunità per agire per limitare gli effetti del cambiamento climatico è molto stretta e non possiamo pertanto perdere altro tempo"Politiche climatiche e scelte energetiche facce della stessa medaglia" headtopics.com

"Ora è nostra responsabilità trasformarle in azioni, dimostrando il nostro impegno collettivo per l'attuazione - continua - Per dimostrare tale impegno è evidente che non possiamo non parlare di come vogliamo costruire il nostro sistema energetico futuro.

In questo contesto,"riteniamo che la Cop28, attraverso il Global stocktake possa e debba dare indicazioni chiare, verso percorsi realistici che portino ad obbiettivi tangibili. Triplicare la capacità di energia rinnovabile globale e raddoppiare il tasso di efficienza energetica attuale, ridurre drasticamente le emissioni di metano, eliminare gradualmente i sussidi ai combustibili fossili e adottare misure di mitigazione ambiziose in tutti i settori economici, sono tutti obbiettivi alla nostra portata headtopics.com

. Ma l’azione ambiziosa, naturalmente deve sostanziarsi anche nel giusto equilibrio in tutti i pilastri dell'Accordo di Parigi".parlare in ugual misura di adattamento e del rafforzamento dei meccanismi di supporto per i paesi più vulnerabili e meno sviluppati

