Clermont-Nizza 0-1: video, gol e highlights: la squadra di Farioli torna in testa

Con un gol dell’algerino Boudaoui al 74’, il Nizza di Francesco Farioli vince in trasferta contro il Clermont e si riporta in testa alla classifica a quota 22 punti, in attesa del match del Monaco impegnato fuori casa contro il Lille. Per i rossoneri anche un rigore sbagliato da Laborde al 37’ del primo tempoI rossoneri si impongono contro il Clremont grazie a una rete dell'algerino Boudaoui al 74'.

porta il Nizza a quota 22 punti, due in più rispetto al Monaco che però deve ancora scendere in campo in questa 10^ giornata di Ligue 1 e lo farà fuori casa contro il Lille. Per la squadra di Farioli si tratta della terza vittoria consecutiva, la sesta stagionale con la miglior difesa (appena 4 gol subiti).

