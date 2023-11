Claudio Sala: 'Il livello individuale è sceso tanto. Ai nostri tempi era tutto più difficile'

Intanto si complica Samardzic a gennaioLukaku, Fabregas, Balotelli, Thuram, Lautaro.... Ausilio ha raccontato 25 anni di InterGarzya:"Roma con porca personalità. E Lukaku mi ha fatto quasi un po' pena"Lazio, da Halloween un tris infernale di partite prima della sostaFeralpisalò, continua la preparazione in vista del Cosenza: differenziato per CamporeseCoppa Italia, il Parma vola agli ottavi.

REPUBBLICA: Claudio Sala: “Il dribbling è come il tango, nasce in strada con palle di gomma”Intervista all'ex giocatore del Torino, chiamato ‘’poeta del gol” per via del suo dribbling: “Il Napoli ha vinto lo scudetto con i quattro esterni. Kvara è fen…

LIBERO_OFFICIAL: De Benedetti e giornaloni in imbarazzo per Sala e il disastro a MilanoIl Seveso esonda e rovina il ponte di Ognissanti a Beppe Sala . Il sindaco di Milano, più arcobaleno dei calzini che tanto spesso sfoggia, t...

ADNKRONOS: Russia cerca soldati per la guerra in Ucraina: 'Arruolati per ripagare i debiti'Il caso di una mamma single 'invitata' a unirsi all'esercito di Mosca per estinguere un prestito

AGENZIA_ANSA: Ucciso con pugno, un arresto per omicidio per futili motiviUn uomo è stato arrestato per l'omicidio di Altopascio (Lucca) dell'agosto scorso. Vittima un turista, Luigi Pulcini, 75enne, di Ascoli che era in vacanza. (ANSA)

REPUBBLICA: Bollette, in arrivo un’altra stangata: per il gas aumenti oltre il 10 per centoL’impennata delle quotazioni a metà ottobre ha portato il prezzo medio a 48 euro al megawattora in Europa: è il terzo rialzo consecutivo a partire da agosto

TUTTOSPORT: Juve, il Mondiale per Club e la mossa Fifa per una Superlega con l'ArabiaCosa sta cambiando nella corsa alla qualificazione al super torneo del 2025 e perché i bianconeri potrebbero essere protagonisti: tutti i dettagli

