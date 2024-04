Claudia Cardinale, l'icona del cinema italiano, compie 86 anni

L'attrice, nata a Tunisi il 15 aprile 1938, è diventata a partire dalla fine degli anni '50 un'icona internazionale di bellezza. È fra i simboli del periodo d'oro del cinema italiano: i film con Fellini, Leone e Visconti l'hanno proiettata nell'olimpo delle star.

Nel 2023 è nata la Fondazione Claudia Cardinale che tutela i giovani artisti provenienti da tutto il mondo aiutandoli ad emergere nell'ambiente dello spettacoloCardinale fa parte del comitato che assegna ogni anno dal 2012 il Green Drop Award, premio collaterale che viene consegnato nei giorni della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

Claudia Cardinale Cinema Italiano Attrice Compleanno

