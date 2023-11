Clamoroso Bayern, ko contro una squadra di terza serie ed eliminazione dalla DFB Pokal

Sono due ottimi club"Inter, via alla trattativa per il rinnovo di Lautaro: l'agente atteso a MilanoAusilio punge ancora Lukaku:"Con lui mancate educazione e rispetto". E torna sulla telefonataDi Gennaro sulla Lazio:"Immobile? Deve preoccuparsi solo di stare bene fisicamente"- Servette avanti in coppa di Svizzera. Eliminato ai rigori il Lausanne OuchyGenoa, Gilardino:"Retegui rischia di saltare anche il Verona.

TUTTOMERCATOWEB: DFB Pokal, successi per Borussia Dortmund e Leverkusen nei sedicesimi di finaleSuccesso per il Borussia Dortmund sedicesimi di finale di DFB Pokal, con i gialloneri che hanno battuto 1-0 l'Hoffenheim grazie alla rete di Reus. Vittoria particolarmente sofferta nonostante il risul

TUTTOSPORT: “Clamoroso Ducati, Martin con Bagnaia dal 2024!”Incredibile indiscrezione dalla Spagna, pronto un dream team dalla prossima stagione? I dettagli

TUTTOMERCATOWEB: DFB Pokal, sprofondo Union Berlino ed eliminazione Lipsia. Non mancano i gol, c'è anche un 6-3Si è conclusa da poco la prima giornata di sedicesimi di finale di DFB Pokal, la coppa di lega tedesca, col turno che si completerà domani, giorno in cui scenderanno in campo le big Borussia Dortmun

TUTTOMERCATOWEB: Real Madrid, assalto ad Alphonso Davies già a gennaio: pronti 50 milioni per il BayernPotrebbe concludersi presto l'avventura a Monaco di Baviera di Alphonso Davies. Il terzino canadese classe 2000 ha un contratto col Bayern Monaco in scadenza il prossimo giugno e, al momento, non ci s

GOALITALIA: De Ligt spaventa il Bayern Monaco: infortunio al ginocchio, bavaresi in ansiaIl difensore olandese ex Juventus esce prima della mezz'ora contro il Saarbrucken per un guaio al ginocchio.

TUTTOMERCATOWEB: Il CEO del Bayern Monaco: 'Mi piacerebbe molto che Musiala rimanesse qui per sempre'Jamal Musiala (20 anni), classificatosi ancora una volta secondo al Premio Kopa (dedicato ai giovani calciatori) nella serata del Pallone d'Oro, è uno dei talenti più brillanti del presente ma sopra

