Cittadina italiana detenuta in Ungheria chiede diritti uguali

Ilaria Salis, cittadina italiana detenuta nel carcere di Budapest, ha denunciato le condizioni disumane in cui vive. Chiede al governo italiano di garantirle gli stessi diritti di ogni altro cittadino italiano.

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



HuffPostItalia / 🏆 6. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Ilaria Salis, il padre: 'Chiederemo domiciliari in Ungheria'Quanto alle condizioni di detenzione, sono leggermente 'migliori' rispetto a prima, ma Ilaria è piuttosto 'agitata' e 'demoralizzata' per le continue interferenze del governo ungherese sulla magistratura

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Ilaria Salis, Ungheria: 'Sorprendono interferenze Italia su caso'Il ministro degli esteri: 'Questa signora presentata come un martire, ma è venuta da noi per attaccare persone innocenti'

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Ilaria Salis, doccia gelata dall'Ungheria: "Vogliamo anche il suo compagno"Ilaria Salis ? No ai domiciliari in Italia, consegnare il suo 'compagno' Gabriele Marchesi perché con lei fa parte di 'un...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Gabriele Marchesi torna libero: non verrà trasferito in Ungheria il coindagato di Ilaria SalisGabriele Marchesi torna libero: non verrà trasferito in Ungheria del coindagato di Ilaria Salis. Leggi la notizia su Tg La7.

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Ilaria Salis, l'Ungheria insiste: gente quasi uccisa da gruppi di sinistra'Sono scioccato dalle reazioni italiane. Questa signora (Ilaria Salis) è stata presentata in Italia come una specie di vittima, una martire. In Ungheria le persone sono state quasi uccise'. Lo ha affermato, in un video su Facebook, il minis...

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Ilaria Salis, Gabriele Marchesi libero. I giudici di Milano: “No all’estradizione in Ungheria,…Il 23enne antifascista, accusato con Ilaria Salis, non sarà trasferito in carcere in Ungheria

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »