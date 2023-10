Cittadella-Cremonese, le formazioni ufficiali: torna Kastrati dal 1', e Stroppa fa turn over

Ag. Henderson:"Per il Palermo ha detto no alle proposte dalla Serie A"Bari, Acampora nuovo regista?"Posso aiutare anche senza sfruttare a pieno le mie doti"Editoriale di Marco Conterio

Zaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby. Il mercato della Juve, le nostre Nazionali e il confronto 'Champions': siamo un paese per vecchiZaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby. Il mercato della Juve, le nostre Nazionali e il confronto 'Champions': siamo un paese per vecchiSerie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky.

Domani Cittadella-Cremonese, i convocati di Stroppa: assente solo MajerCremonese in campo al “Tombolato”, venerdì 27 ottobre contro il Cittadella per la 11^ giornata del Campionato di Serie BKT: kick off alle 20.30. Sono stati convocati i seguenti grigiorossi: PORTI Leggi di più ⮕

Cittadella-CremoneseLeggi su Sky Sport: preview. Leggi di più ⮕

Cittadella-Cremonese, i convocati di Gorini: agli indisponibili si aggiunge anche SanogoAttraverso i propri canali il Cittadella ha rilasciato la distinta con i giocatori convocati dal tecnico Edoardo Gorini per la gara di questa sera al 'Tombolato' contro la Cremonese. Ai box restano Ba Leggi di più ⮕

Cremonese, Stroppa: 'Cittadella aggressivo e con identità forte. Domani out solo Majer'Alla vigilia di Cittadella-Cremonese, anticipo della 11ª giornata del campionato di Serie B in programma domani, venerdì 27 ottobre alle ore 20.30 sul campo del 'Tombolato', Giovanni Stroppa, tecnic Leggi di più ⮕

Turci: “Cremonese, manca fortuna. Stroppa deve creare mentalità vincente”Luigi Turci, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto a TMW Radio nel corso del programma “Piazza Affari” per commentare vari temi. Che idea si è fatto sulla Cremonese? “Non è facile quand Leggi di più ⮕

