Cittadella-Cremonese 1-2: decide Vazquez al 93'. Video, gol e highlights

Nell’anticipo dell'11esimo turno, a Padova finisce 1-2 tra Cittadella e Cremonese. La squadra di Stroppa non sfonda nel primo tempo con la coppia d’attacco Coda-Okereke. Nella ripresa tre buone occasioni per Buonaiuto e a 11 minuti dal temine lombardi avanti con Ravanelli, ma il vantaggio dura solo due minuti, fino al pari di Vita. A decidere al minuto 93’ è ‘El Mudo’ Vazquez, al primo gol in B con la Cremonese. Terza vittoria per Stroppa e Cremonese ora a 16 punti in zona playoff.

Domani altre 5 gareIl Parma riprende la sua corsa battendo 2-1 il Como e sale a +3 sul Palermo, che pareggia in rimonta in casa contro lo Spezia, ancora impantanato in zona retrocessione. Vince anche il Catanzaro, che si porta al secondo posto a due punti di distanza dalla vetta. Boccata d'ossigeno in coda per Sampdoria e Reggiana. Nei recuperi della 1^ giornata primo successo per il Lecco, che batte il Pisa in trasferta. Bene anche il Modena a Brescia.

