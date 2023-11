Citizen Academy, ufficiale l'esonero di Nunzio Iardino

Si separano le strade di Nunzio Iardino e del Citizen Academy. La squadra di Ciampino ha ufficializzato l'esonero dell'allenatore con un post su Facebook, ponendo fine ad un rapporto iniziato in questa stagione.

Il motivo è la partenza stentata del Citizen Academy, che nelle prime nove giornate ha raccolto solo cinque punti, e che domenica ha perso uno scontro salvezza anticipato con il Villalba.La società comunica che Nunzio Iardino non è più l’allenatore della Prima Squadra. A lui vanno i nostri ringraziamenti per quanto svolto e soprattutto i più sinceri auguri per il proseguimento della sua carriera.

Matteo Garrone a Los Angeles, comincia la campagna per gli OscarIl regista negli Usa con il suo 'Io Capitano', designato dall'Italia come miglior film internazionale per i prossimi Academy Awards Leggi di più ⮕

La provocazione di Qba: 'E se i grandi chef 'scoprissero' la Kriek, la birra con succo di ciliegia?'Il mondo brassicolo è pronto al grande salto. Lorenzo Bossi (Quality Beer Academy): 'La birra è trasversale, ma se si parla di preparazioni … Leggi di più ⮕

Berrettini lascia il coach Santopadre: «Senza te non ci sarebbe stato The hammer, sei riuscito a farmi sognare«Senza di te ci sarebbe stato Matteo Berrettini, ma non ci sarebbe stato 'the... Leggi di più ⮕

Frosinone a Cagliari, Di Francesco: 'Identità e mentalità devono rimanere sempre le stesse'Vigilia di campionato per il Frosinone, atteso domani dalla gara in terra sarda contro il Cagliari alla Domus Arena. Queste alcune delle parole di mister Eusebio Di Francesco, riportate dal sito uffic Leggi di più ⮕

Roma, la piazza anti-Israele: "Stato criminale", tensione con la poliziaAncora odio contro Israele. La piazza di Roma dei filo-palestinesi non delude le aspettative. Fumogeni verdi, bandiere della Palestina, della pace... Leggi di più ⮕

È stato eletto il re dei re della MalaysiaGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete. Leggi di più ⮕