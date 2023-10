Cisgiordania, proteste in piazza contro l'offensiva di Israele a Gaza

Dopo l'appello di Hamas ad imbracciare le armi in difesa della Striscia, la popolazione è scesa in strada nelle città di Nablus, Ramallah, Jenin, Betlemme e HebronMolte persone sono scese nelle piazze delle principale città della Cisgiordania per manifestare contro l'esercito israeliano che ha ampliato le operazioni di terra a Gaza.

I miliziani hanno affermato di ritenere Israele, gli Stati Uniti e le altre nazioni occidentali che sostengono Israele "pienamente responsabili per la serie di efferati massacri" che sono stati commessi contro la popolazione di Gaza. Il gruppo ha invitato le nazioni arabe e la comunità internazionale ad agire immediatamente per fermare i "crimini" e i massacri" contro i palestinesi della Striscia. "Questo è il momento delle armi", ha detto Hamas.

Leggi di più:

SkyTG24 »

Scontri con Israele in Cisgiordania, uccisi 3 palestinesiTre palestinesi sono stati uccisi - e altri 12 feriti - in scontri con l'esercito israeliano a Jenin nel nord della Cisgiordania. (ANSA) Leggi di più ⮕

26 ottobre Rinviato (per ora) l'attacco a Gaza ; Gli americani lasciano il medioriente ; Solidarietà di BerlusGaza l'attacco è rinviato, ma ci sarà Israele temporeggia MauroEvangelisti ;... Leggi di più ⮕

27 ottobre Prima incursione a Gaza ; Isolato il killer del Maine ; Arrestato Shiva: di Italo CarmignaniGaza prove di incursione Mauroevangelisti ; Israele la politica che si nasconde MarioAiello;... Leggi di più ⮕

L'Onu accusa Israele e Hamas di crimini di guerraL'Assemblea approva la bozza sulla tregua a Gaza, ira di Israele (ANSA) Leggi di più ⮕

Sirene anti razzi da Gaza a Tel Aviv e nel centro di IsraeleIl portavoce delle Brigate al Qassam: '50 ostaggi uccisi nei raid israeliani'. Eliminati altri capi dei miliziani (ANSA) Leggi di più ⮕

Onu accusa Israele di crimini guerra: 'Da Tel Aviv punizione collettiva a Gaza'Per la portavoce dell'Alto commissariato anche Hamas ha commesso crimini di guerra e atrocità lo scorso 7 ottobre Leggi di più ⮕