Cisgiordania, l’altro fronte della guerra: blitz israeliano, presi 30 jihadisti. Sale la tensione: «Basta atta

Ogni giorno e ogni notte. Da tre settimane la stretta intorno alla Cisgiordania si fa sentire sempre di più. La preoccupazione che si possa aprire un terzo fronte moltiplica le operazioni dell’esercito israeliano a caccia di terroristi e fiancheggiatori. Ad oggi il dato reso noto dal portavoce militare parla di 1030 arresti, tra loro 670 presunti militanti o attivisti di Hamas.

C’è chi dice sulla base di sondaggi difficili da verificare che se si fosse votato, Hamas avrebbe conquistato la maggioranza anche qui, come accadde a Gaza nelle ultime, e uniche, elezioni del 2006. E i campi profughi hanno fatto da incubatore di diverse organizzazioni nate nel frattempo emulando quelle più famose.

