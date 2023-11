Il parere del noto inviato del Corriere della Sera sul presidente israeliano Netanyahu e la possibile convivenza di due stati, Palestina e Israele.

"Sono sbalordito di quello che è avvenuto nei territori: la soluzione dei due stati non c'è più, l'hanno cancellata. Nel 1987 c'erano poco piu di 100mila coloni circa. Questi oggi sono cresciuti. Già ai tempi di Oslo Rabin cercava di bloccarli, ma oggi ero sbalordito, perché pullula di colonie costruite per spezzettare la continuità palestiense.

Cisgiordania, Cremonesi: 'Sono sbalordito dai coloni israeliani, hanno cancellato la filosofia dei due Stati'

Chi sono i coloni israeliani in Cisgiordania e perché gli insediamenti sono illegali

I coloni israeliani in Cisgiordania: da 200 mila a 700 mila in 36 anni
Ecco come si sono evoluti gli insediamenti: oggi sono 279, per metà sono illegali

Sono stati trovati i corpi di 5 migranti sulla spiaggia di Marinella di Selinunte, in SiciliaGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete. Leggi di più ⮕

