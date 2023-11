Cisgiordania, con i coloni nel feudo di Eli: «Occupazione? Dio ci dice che dobbiamo stare qui»

Il sindaco Ariel El-Maliach concorda: «Il nostro non è un insediamento perché questo equivarrebbe a dire che ci troviamo in un luogo che non ci appartiene. Siamo in Giudea e Samaria e prima della costruzione del Primo Tempio di Gerusalemme, il tabernacolo sorgeva qui a pochi passi, a Shilo. È la Torah, ovvero Dio a dirci che ci troviamo esattamente dove siamo destinati a stare».

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ADNKRONOS: Israele-Gaza, in Cisgiordania l'altro fronte: le newsPrima dell'attacco del 7 ottobre gli analisti temevano che venisse da lì la scintilla per un'escalation

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Medioriente, chi sono i coloni in Cisgiordania: giovanissimi e ultraortodossiLeggi su Sky TG24 l'articolo Medioriente, chi sono i coloni in Cisgiordania: giovanissimi e ultraortodossi

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Israele Hams, le news di oggi 1 novembre sulla guerra11 soldati israeliani uccisi nel nord della Striscia, morti due palestinesi in Cisgiordania

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Un talento al giorno, Eli Junior Kroupi: un figlio d'arte pronto a spiccare il voloInserito nella lista dei migliori 60 talenti mondiali dal Guardian, Eli Junior Kroupi ha saputo lasciare il segno alla sua prima partita da titolare in Ligue 1 con il Lorient a metà settembre. Erano

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

LASTAMPA: La variante Hezbollah: scende in campo il Partito di DioIl segretario Nasrallah annuncia un discorso venerdì per celebrare i martiri di Al-Quds. La milizia sciita pronta a entrare in azione ma per il Libano sarebbe …

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Laziomania: la rivincita di Immobile è l'unica intervista di cui ha bisognoA volte il calcio è un dio geloso, altre volte un dio passionale, o crudele, pazzo, folle, altre infine un dio che dona, che regala un finale epico. Ciro Immobile entra contro la Fiorentina dopo

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕