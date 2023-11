Ciriani: «Germania in recessione, l’Italia cresce. Le riforme garantiranno più stabilità»

«Consiglio di aspettare il testo definitivo, prima di tranciare giudizi. Abbiamo preso l’impegno di introdurre l’elezione diretta del premier per dare stabilità ai governi e coerenza tra il voto e i governi stessi, sulla base dei modelli che esistono in tutti i Paesi occidentali».«Parlavo di coerenza e di dare stabilità ai governi».

«Per impedire che ci siano ancora governi tecnici come quello di Monti, non eletto dagli italiani, o come quello di Conte, arrivato al governo da perfetto sconosciuto».«Per avere il premier eletto direttamente, come un sindaco, bisogna che goda di una maggioranza sufficiente per governare. Decideranno i tecnici se scriverlo con un numero o con un principio».«Non abbiamo paura, non siamo degli sconsiderati. I cittadini vogliono scegliersi il loro governo.

«Pensioni e fisco sono obiettivi di legislatura, non c’era spazio per fare tutto. I partiti sanno che ci sarà tempo per realizzare le proposte».«Nessun accanimento, abbiamo stanziato 8 miliardi per i dipendenti pubblici e della sanità e siamo disposti ancora a dialogare, ma la coperta è corta. La Cgil ha annunciato lo sciopero prima di vedere i contenuti. La Cisl è più responsabile. Ma nessuno capirebbe lo sciopero generale».

«Nessuno intende stopparli, la maggioranza si è autolimitata per dare un segnale di serietà e compattezza. Le opposizioni avranno il tempo per fare i loro emendamenti».La casa è un’altra bandiera che avete ammainato?

