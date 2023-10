Il decesso c'è stato questa notte a causa di un attacco cardiaco, secondo quanto riferito dal network statale. Li è stato per dieci anni alla guida del governo, fino agli inizi dello scorso marzo, quando passò il testimone aLi Keqiang ha avuto un ruolo molto importante nel mondo politico cinese: era membro del Comitato permanente dell'Ufficio politico del XVII, XVIII e XIX Comitato centrale del Partito comunista cinese. Ed era ex premier del Consiglio di Stato.

Ieri, giovedì 26 ottobre, si trovava a Shanghai e stava riposando quando avrebbe accusato il malore. L'ex numero due del partito comunista cinese avrebbe subito un improvviso infarto e, nonostante tutti gli sforzi fatti per salvarlo - evidentemente, ha aggiunto il portale di Roberto D'Agostino - è morto alle 00.10 del 27 ottobre, all'età di 68 anni.

Leggi di più:

Libero_official »

L'applauso per Mattarella all'assemblea di Anci(Agenzia Vista) Genova, 27 ottobre 2023 Leggi di più ⮕

L'abbraccio dei sindaci di Anci al termine dell'Assemblea a Genova(Agenzia Vista) Genova, 26 ottobre 2023 L'abbraccio dei sindaci di Anci al presidente Decaro al termine dell'assemblea di Anci a Genova. / Fb Anci Fon... Leggi di più ⮕

Zaia (Veneto): “Il 2024 sarà sicuramente l'anno dell'autonomia"(Agenzia Vista) Roma, 26 ottobre 2023 Leggi di più ⮕

Dror Eydar, l'allarme: "L'orrore dei kibbutz può arrivare in Occidente"Ambasciatore israeliano in Italia dal 2019 al 2022, Dror Eydar, che ha poi raccontato questa esperienza in un libro, All’Arco di Tito , in qu... Leggi di più ⮕

Taiwan, la Cina pronta all'invasione: 35 jet e 15 navi da guerra schierateDopo l'Ucraina e Israele, tocca a Taiwan ? Il timore va proprio in questa direzione. A maggior ragione dopo che nella mattinata di venerd&ig... Leggi di più ⮕

Li Keqiang, morto per attacco cardiaco ex premier Cina: per 10 anni ha guidato il governoL'ex premier cinese Li Keqiang, 68 anni, è morto all'improvviso nella notte a causa... Leggi di più ⮕