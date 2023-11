Cina, Forze Armate: 'Indipendenza Taiwan non sarà mai permessa'

Lo ha detto il numero dell'esercito di Pechino, Zhang Youxia, aprendo lo Xiangshan Forum. "Alcuni Paesi creano deliberatamente turbolenze, vedono il mondo come gioco a somma zero"' è "universalmente riconosciuto e rispettato" e la riunificazione di Taiwan è un processo irreversibile: "i militari cinesi non permetteranno mai l'indipendenza di Taiwan".

Denominato 'Hai Kun' in onore del mitico ed enorme pesce che può anche volare, secondo la letteratura classica cinese, il sottomarino ad alimentazione diesel-elettrica è stato messo a punto nei cantieri navali Csbc

Chi è Daniel Hagari, il portavoce delle forze armate israelianeLeggi su Sky TG24 l'articolo Chi è Daniel Hagari, il portavoce delle forze armate israeliane Leggi di più ⮕

Taiwan, Pechino ribadisce: non permetteremo mai l'indipendenzaIl principio della 'Unica Cina' è 'universalmente riconosciuto e rispettato' e la riunificazione di Taiwan è un processo irreversibile: 'i militari cinesi non permetteranno mai l'indipendenza di Taiwan'. (ANSA) Leggi di più ⮕

Taiwan, Pechino ribadisce: non permetteremo mai l'indipendenzaIl generale Zhang assicura: i nostri militari agiranno se necessario (ANSA) Leggi di più ⮕

Mara Carfagna: «Solo Azione può rappresentare le forze popolari, moderate e riformiste»(Agenzia Vista) Roma, 28 ottobre 2023 'E' fallito il progetto di creare un partito unico... Leggi di più ⮕

Israele, la missione impossibile delle forze speciali che dovranno salvare gli ostaggiIl governo d'emergenza israeliano dovrà decidere molto presto quando mandare in missione gli uomini del Sayeret Matkal, l'unità d'elite incaricata di recuperare gli oltre 200 ostaggi in mano ad Hamas Leggi di più ⮕

Le Forze di Difesa Israeliane diffondono un video che mostra operazioni militari nella Striscia di GazaLe Forze di Difesa Israeliane hanno diffuso un filmato che mostra quello che viene definito l’iniz… Leggi di più ⮕