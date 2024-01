Chiusura dello stabilimento di Grugliasco e futuro industriale incerto

Lo stabilimento di Grugliasco ha chiuso, gli investimenti e i dipendenti a Mirafiori stanno diminuendo e il futuro industriale della città è incerto. È stato pubblicato l’annuncio di uno stabilimento a Grugliasco, un comune che confina con la città di Torino.

Lo stabilimento era di 115mila metri quadrati, si presentava in buone condizioni in seguito a recenti e rilevanti interventi di ristrutturazione, e ospitava parte della linea produzione della carrozzeria Maserati, la cui dismissione si doveva concludere entro la fine del 2023. L’annuncio è stato pubblicato da un’agenzia immobiliare per conto di Stellantis, azienda nata nel gennaio del 2021 dalla fusione di PSA, l’azienda francese meglio conosciuta come Peugeot Citroën, e FCA, l’azienda italo-americana nata a sua volta dalla fusione di FIAT e Chrysle





ilpost » / 🏆 7. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Ci sono novità sulla disputa legale per l’eredità di Gianni AgnelliRiguardano la causa intentata da Margherita Agnelli contro i suoi figli a Torino, e una collezione di opere d'arte molto preziosa

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Il lungo cammino della Peregrina, la perla più bella della storia al collo di Liz TaylorElizabeth Taylor wears a ruby and diamond necklace in the pool at Villa Fiorentina in Saint Jean Cap Ferrat.

Fonte: MarieClaire_it - 🏆 28. / 62 Leggi di più »

Il direttore sportivo della Lazio parla del momento di difficoltà e della fiducia per il futuroIl direttore sportivo della Lazio parla del momento di difficoltà della squadra e sottolinea la fiducia per il futuro. Afferma che la Lazio deve essere al centro di tutto come società, tifosi e movimento calcistico. Ammette che il percorso di crescita del club richiederà tempo e interventi graduali.

Fonte: cmdotcom - 🏆 39. / 51 Leggi di più »

La Corte di Giustizia della Ue rovescia il monopolio di Fifa e Uefa sulla SuperlegaLa Corte di Giustizia della Ue ha stabilito che le regole della Fifa e della Uefa che subordinano qualsiasi nuovo progetto calcistico interclub alla loro previa approvazione e vietano ai club e ai giocatori di giocare in quelle competizioni sono illegali. Questa sentenza storica potrebbe portare a un cambiamento radicale della governance del calcio.

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Il ministro della difesa italiano esprime preoccupazione per i missili in UcrainaIl ministro della difesa italiano ha espresso preoccupazione per i missili che cadono sulla testa dei civili e dei militari ucraini. Ha anche commentato il nuovo lancio di missili nel Mar Rosso da parte degli Houthi.

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Il Napoli alla ricerca della strada giusta per la qualificazione alla Champions LeagueIl Napoli sta vagando senza sapere dove andare, con la speranza di qualificarsi alla prossima Champions League. Le scelte sbagliate di De Laurentiis sono considerate una delle cause del rendimento deludente della squadra.

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »