Chiusura ambulatorio a Cortoghiana per aggressioni verbali

L'ambulatorio resterà chiuso dal 2/4 al 7/4/24 in seguito alle dimissioni del medico sostituto causate dai ripetuti comportamenti maleducati e aggressivi perpetuati sulla stessa dal primo giorno di inizio del suo lavoro. A lasciare l'avviso la dottoressa Michela Atzori, 49 anni e titolare da due anni dello studio medico che conta 1500 pazienti provenienti da diversi paesi del Sulcis.

'Sono in malattia per un mese dopo che ho subito un'aggressione fisica in ambulatorio - racconta all'ANSA - ho dovuto chiudere e non ho trovato subito un sostituto, ma solo dopo 10 giorni. La collega, però,ha resistito dal 19 al 29 marzo di fronte alle ripetute aggressioni verbali di alcuni pazienti

Ambulatorio Chiusura Aggressioni Verbali Medico Sostituto Professionisti Sanitari

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

I Pooh ritornano a luglio a Piazza San Marco a Venezia dopo cinquant'anniLeggi su Sky TG24 l'articolo I Pooh ritornano a luglio a Piazza San Marco a Venezia dopo cinquant'anni

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Allarme bomba a Venezia: interdetta piazza San Marco, controlli su trolley abbandonatiZona intedetta: transennata l'area tra il campanile e l'ingresso della Basilica

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Venezia, falso allarme bomba in piazza San Marco: valigie dimenticate da turistiUna volta ritornati a recuperarle, nel momento dell'intervento degli artificieri, sono stati redarguiti da polizia locale e carabinieri

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Venezia, cessato allarme bomba in piazza San Marco per due borse abbandonateE’ finito l’allarme bomba a Venezia, scattato in piazza San Marco per due bagagli abbandonati vicino al campanile. Mentre si era già attivato il ...

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

L'ottava meraviglia di Piazza VeneziaA piazza Venezia c’è l’ottava meraviglia d’Europa. È il cantiere per la costruzione di quella che diventerà la principale fermata della Linea C della metro...

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Tornano gli alberi a piazza Venezia: la piantumazione di dieci pini e un cipressoPresenti alla messa a dimora anche il sindaco Gualtieri e l’Assessora Alfonsi: “Così si restituisce alla piazza anche il disegno storico”

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »