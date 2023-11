Chirico: 'La prova tv per Gatti richiesta assurda. Non è prassi sportiva, ma accanimento sulla Juve'

avrebbero dovuto non vedere in tre cosa fosse successo: l’arbitro in campo e la coppia di varisti a Lissone . Ci sarebbero pure gli assistenti e il 4° uomo, ma ormai quelli non li consulta più nessuno, come dimostrato dal fuorigioco di Candreva in Juve – Salernitana nella scorsa stagione.

Juventus – Verona è stata altrettanto comica per il modo ottuso e pedissequo in cui sono state utilizzati il Var (su fuorigioco e possibile rigore su Chiesa) e regolamento (nella valutazione della sbracciata di Kean su Faraoni) , eppure - nonostante tutto questo - si è riusciti a

dirottare l’attenzione su un ordinario contrasto di gioco tra Gatti e Djuric, lamentando per 2 giorni una mancata espulsione dello juventino , da convertire magari in un paio di giornate di squalifica grazie appunto alla prova tv. Chiné è andato dietro alle polemiche, e mal gliene incolse. non può nemmeno essere venduto come prassi o consuetudine da parte della giustizia sportiva

, perché non lo sono affatto. L’unica coincidenza è che, a dispetto degli stessi regolamenti, una Procura si sia mossa a sproposito contro la stessa squadra giuridicamente massacrata nella scorsa stagione. Le basta leggere il nome per andare in fibrillazione e rischiare , come stavolta, il cortocircuito. non sia stata anch’essa oggetto di un’analoga richiesta di prova tv, soltanto perché le regole le conosciamo meglio noi di tutti i capatazzi federali.

