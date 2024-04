Chiesa non è il cavallo di Max ma ha perso la sua corsa

Chiesa non è il cavallo di Max ma ha perso la sua corsaIl pallone ci ha abituato a veder sbottare giocatori dopo una sostituzione. Peggio se pensano di avere un valore non solo commerciale. Quindi pescare Federico Chiesa nel mandare mentalmente a quel paese Allegri dopo l'ennesima sostituzione, ed anzi rubarne quel sussurro «Sono sempre il primo cambio», fa parte delle tragicommedie pallonare.

Semmai ci sarebbe una domanda cui rispondere: perché l'allenatore cambia frequentemente quello che era prototipo di un grande giocatore? Vale la battuta: perché non è un cavallo di Allegri, pensando ai successi dei suoi cavalli da corsa. C'è un pizzico di verità: Chiesa non è più da corsa come si pensava. È diventato un giocatore limitato. O forse lo è sempre stato. Se non trotta in fascia si perde.

Pensano gli ammiratori: nell'Italia di Spalletti tutto cambierà. È un augurio, sebben ci stia l'idea che il miglior Fede forse lo abbiamo già visto. Oggi Chiesa rischia la concorrenza di Yildiz, che è solo un giovane di belle speranze. Mentre Chiesa era una risorsa ed oggi è un problema: creato dal medesimo. Se fosse ancora quello che... non sarebbe mai il primo cambio.

