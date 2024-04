Chiedono al governo un piano straordinario di finanziamento per la sanità pubblica

Chiedono al governo di intervenire con un piano straordinario di finanziamento, sottolineando come i fondi previsti per il 2025 in proporzione al Pil nazionale siano inferiori a quelli di vent'anni fa. Tra i firmatari del documento figurano il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, il farmacologo Silvio Garattini, il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli e l'immunologo Alberto Mantovani.

'Siamo meravigliati dal fatto che il governo non prenda mai nessuna decisione per quanto riguarda la salute', dice all'Ansa Silvio Garattini, fondatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche 'Mario Negri'. 'Dopo il Covid, esponenti e organizzazioni di tutti i livelli hanno denunciato la crisi in cui versa la sanità pubblica chiedendo importanti cambiamenti, perché è evidente che, soprattutto per quanto riguarda le visite specialistiche, la diagnostica e la piccola chirurgia.

