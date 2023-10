Chi sostiene la Lega vince una giornata con lei: la riffa social di Laura Ravetto

''Oggi è il mio giorno, nel senso che è il giorno dedicato a me per sostenere la Lega. Se vorrete, vi allego l'indirizzo, qualunque erogazione liberale detraibile al 26%, va bene qualunque importo... In ogni caso grazie, grazie che mi seguite...''. È il messaggio social con il quale la leghista Laura Ravetto ha lanciato la raccolta fondi a sostegno del Carroccio su X.E il premio è, di fatto, una giornata in sua compagnia.

Una curiosa riffa social quindi pensata per tutti i followers dell'ex deputata forzista. La raccolta fondi, all'epoca dei social e degli influencer, si fa anche così.

Italia Notizie

