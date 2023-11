– Chi sei? Le origini del re del terrore. La recensione del film dei Manetti Bros

Arriva al cinema dal 30 novembre il terzo e ultimo capitolo della trilogia dedicata al personaggio dei fumetti, creato nel 1962 da Angela e Luciana Giussani. Sulle note di una suggestiva colonna sonora, un’opera che mescola il poliziottesco, il giallo alla Dario Argento con il bianco e nero dell’espressionismo

“Essere o non essere” è un dilemma che si poneva già il principe Amleto nella tragedia di Shakespeare. Solo che qui non siamo nella Danimarca del XVI secolo, ma nell’immaginaria città di Clerville negli anni Settanta. E questo il palcoscenico in cui si muovono i protagonisti di. La pellicola arriva nelle sale cinematografiche italiane a partire lunedì 30 ottobre, dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

Miriam Leone il 14 settembre del 2009 a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, quando è stata incoronata Miss Italia 2009. Nella foto la vediamo al fianco di Patrizia Mirigliani e Milly Carlucci Ecco una splendida Miriam Leone in total black, il 13 dicembre del 2010. Un blazer con una maglia effetto vedo non vedo, un paio di pantaloni a sigaretta e scarpe con tacco, tutto noir, la rendono una femme fatale. Una Eva Kant ante litteram, nel senso che allora non si aspettava di certo di calarsi nei panni neri, succinti e super sexy del personaggio dei fumetti

Nel febbraio del 2011 a Milano, in occasione della sfilata di Blugirl, Miriam Leone opta per uno stile totalmente diverso. Un abito a tubino in satin con motivo a maxi pois la rende dolcissima

