Chi ha ucciso Pier Paolo Pasolini? È stato Pino Pelosi, detto 'la Rana', come afferma la giustizia? Se sì, agì al termine di «una lite tra omosessuali» (così le cronache dell'epoca) oppure quella notte di novembre del 1975 al lido di Ostia c'era qualcun altro? E perché morì? Domande che tornano puntualmente da quasi cinquant'anni: nel frattempo, la Procura di Roma ha detto 'no' a un'altra riapertura delle indagini sul caso, basata sul ritrovamento di tre Dna individuati dal Ris sulla scena del crimine nel 2010. Per la procura i nuovi elementi portati dall'avvocato Stefano Maccioni, a nome del regista David Grieco e dello sceneggiatore Giovanni Giovannetti, hanno «natura eterogenea» e «generica» e si riferiscono a «episodi di contorno, talora ripetitivi di attività già svolte e orientati verso soggetti già valutati». Una (ennesima) parola fine su una vicenda lunga quasi cinque decenn





