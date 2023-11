Chi era Shani Louk la ragazza di 22 anni rapita durante il rave e portata via su un ciclomotore dai terrorist…

Shani Louk, la 22enne con doppia cittadinanza, tedesca e israeliana, che era stata rapita da Hamas al rave party nel kibbutz di Re'em dello scorso 7 ottobre è morta. Lo ha annunciato la madre Ricarda.

Sfortunatamente, è arrivata in Israele proprio in quella terribile notte in cui tutti questi terroristi hanno deciso di attaccare», aveva raccontato ai media locali Orly Louk. Chi era ShaniShani Nicole Louk era una solare ragazza tedesca di 22 anni, con la passione per la musica e la moda. Appassionata di arte e tatuatrice di professione.

Guerra Israele-Gaza, è morta Shani Louk ostaggio di HamasDopo il raid nel rave party in cui c'è stato l'attacco di Hamas il 7 ottobre, circolava un video in cui si vede la ragazza ferita caricata su un truck, il corpo apparentemente inanimato. (ANSA) Leggi di più ⮕

