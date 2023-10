Chi era Naomi Maiolani, la giovane pilota dell'elicottero caduto nei pressi di Carrara

Ventotto anni, nata a Faenza, diplomata a Forlì e laureata a Bologna prima di spostarsi a Trento per trasformare la sua passione in lavoro presso la Italfly Aviation. Solo lei era a bordo del mezzo che è caduto oggi, 27 ottobre, nei boschi tra Liguria e Toscana. Aperta un'inchiesta da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv)Ventotto anni, una passione per i voli di cui aveva fatto il suo lavoro.

Sono stati estratti entrambi i corpi che si trovavano sull'elicottero precipitato il 10 luglio nel Tevere a Nazzano, vicino a Roma. Si tratta di un uomo e di una donna Le vittime, secondo fonti investigative, sono un ex pilota di Alitalia di 78 anni e un’amica di famiglia che in questi giorni era ospite a casa sua con il marito. L’uomo, in possesso di regolare licenza di volo, era decollato da una pista nella sua villa di Torrita Tiberina

Entrambi i corpi recuperati sono stati trovati ancorati ai sedili dell'elicottero. Recuperato anche il relitto, che si trovava a una profondità di circa 6 metri: è stato sequestrato dai carabinieri ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti. headtopics.com

