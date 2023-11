Chi è Marcel Gaus, l'eroe dello Saarbrücken che ha eliminato il Bayern dalla Coppa di Germania

Milan, Ibrahimovic è tornato di moda, ma in che veste? Da tutore di Pioli sarebbe solo una mancanza di rispetto Prime pagine giovedì 2 novembre: ‘Il caro Dusan’, ‘Inter e Juve, dite la verità’ e ‘Provaci ancora Kean’Inter, con l'Atalanta si accende anche il mercato: è la sfida di Scamacca, ma nel mirino c'è ScalviniInter, ag. Lautaro: 'Rinnovo? Nessun problema. Tutte le parti vogliono prolungare il contratto'

Cessione Milan a RedBird, è scontro totale per Elliott: Blue Skye viola gli accordi, la Corte minaccia sanzioniAccedi ora alla tua casella di posta e clicca sul link che ti abbiamo inviato e in pochi secondi entrerai a far parte della community di Calciomercato.com.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CORRIERE: Mercato serie A, ecco chi ha fatto l’affare e chi noPromossi e bocciati del calciomercato: Thuram e Reijnders colpi da applausi, deludono Sanchez e Arnautovic, così come Jovic e Okafor. Nel Napoli sta emergendo Natan, Lindstrom caro e mai usato. Gli acquisti che incidono di più sono Scamacca e Retegui

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Scherzo a Meloni, c'è chi giustifica la premier (come Calenda) e chi ripesca Tototruffa 62Lo scherzo a Giorgia Meloni di due comici russi ha subito fatto il giro dei palazzi del potere...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

CORSPORT: Classifiche a confronto: chi guadagna e chi perde rispetto all'anno scorsoSerie A: tracollo dell'Udinese, il Napoli perde terreno. Solo una squadra meglio di Inter e Juve

Fonte: CorSport | Leggi di più ⮕

EUROSPORT_IT: Saarbrücken-Bayern Monaco 2-1: bavaresi già eliminati dalla Coppa di Germania ai sedicesimi di finaleDFB POKAL - Niente Triplete per il Bayern Monaco che è finito già fuori dalla Coppa di Germania, clamorosamente eliminato dal Saarbrücken ai sedicesimi di

Fonte: Eurosport_IT | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Bayern ko col Saarbrucken ma non solo: grande preoccupazione per l'infortunio di De LigtIl clamoroso ko del Bayern Monaco contro il Saarbrucken, squadra di terza serie tedesca, raccoglie al suo interno un'altra notizia poco incoraggiante per il tecnico Thomas Tuchel: prima dell'intervall

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOSPORT: Bayern Monaco, clamoroso ko: in Coppa di Germania passa il SaarbruckenI campioni in carica escono incredibilmente dalla competizione grazie ad un gol subito al 96'. Ansia per De Ligt

Fonte: tuttosport | Leggi di più ⮕