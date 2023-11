Chi è Luigi Cherubini il capitano della Roma Primavera, esordiente in Europa League

Luigi Cherubini è l’astro nascente in casa Roma. Il capitano della Primavera giallorossa (impegnata oggi contro il Monza, ndr) è il leader tecnico dei ragazzi di Guidi e la scorsa settimana ha avuto pure la possibilità di debuttare con i grandi. Cherubini classe 2004 è un attaccante esterno-trequartista, nato a Tivoli ma cresciuto a San Basilio.

Il capitano della Roma Primavera è infatti solito rientrare sul destro e centrare la porta mettendo in difficoltà i portieri. Il suo modo di correre, il suo stare in campo insieme al numero 7 sulle spalle e la fascia di capitano ricordo molto Lorenzo Pellegrini col quale ha diviso gli agenti fino a qualche mese fa. Con i giallorossi ha vinto una Supercoppa Primavera, una Coppa Italia Primavera e un campionato Under 17.

