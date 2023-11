Chi è Jan-Carlo Simic, il giovane difensore del Milan che può alleviare l'emergenza infortuni

La rimonta subìta a Napoli, oltre a rivelarsi beffarda in termini di risultato, in casa Milan ha aperto l'emergenza difesa.

Se Kjaer non ha preso parte alla sfida del 'Maradona' perchè affaticato, nel primo tempo del match pareggiato contro gli azzurri Pioli ha perso per infortunio anche Pierre Kalulu. Il colpo alla coscia rimediato dal francese ha portato il tecnico rossonero a far esordire Marco Pellegrino, autore di una prestazione poco convincente.

