Chi continua a indossare la mascherina nonostante la fine dell'emergenza Covid?

Chi continua a indossare la mascherina anche se le autorità sanitarie di tutto il mondo hanno decretato la fine dell'emergenza Covid? I più prudenti? No, i meno attraenti. Almeno questo è il risultato di uno studio condotto in Corea del Sud. Il rapporto è stato pubblicato su Frontiers in Psychology.I ricercatori hanno chiesto a centinaia di persone la loro intenzione di continuare a indossare il dispositivo di protezione o meno.

I ricercatori della Seoul National University in Corea del Sud volevano capire se il sentirsi attraenti avesse un ruolo nelle intenzioni delle persone di indossare la maschera. Il gruppo di ricerca ha svolto tre esperimenti su americani reclutati da Amazon Mechanical Turk, un sito web di crowdsourcing per le imprese. L'età media in tutti gli studi era di 33 anni e gli uomini costituivano circa il 44%.

I risultati suggeriscono che l'uso della maschera può passare dall'essere una misura di autoprotezione durante la pandemia di Covid a una tattica di auto-presentazione nell'era post-pandemia.

