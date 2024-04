Chef Andrés ricorda i 7 morti della ong sul NYT: «L’attacco di Israele un errore? No! Il cibo non può essere un’arma»in cui accusa il governo di Netanyahu: «È stato un attacco mirato su veicoli chiaramente segnalati. E il risultato diretto di una politica che ha ridotto l’assistenza umanitaria a livelli disperati» «Gli israeliani sono migliori di come vengono mostrati in questa guerra, ma il cibo non è né può essere usato come un’arma».

A meno di due giorni dal raid aereo che, nella striscia di Gaza, ha tragicamente ucciso sette collaboratori della sua Ong, chef«In condizioni peggiori di quelle che chiunque possa mai immaginare — dopo uragani, terremoti, bombe e sparatorie — emerge il meglio dell’umanità. Non una o due volte, ma sempre». Così comincia l’editoriale di chef Andrés, 54 anni, di Mieres, un villaggio minerario situato nelle Asturie, in Spagna. «Le sette persone uccise lunedì in una missione di . Non erano senza volto o nom

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Corriere / 🏆 2. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

José Andrés, lo chef che porta aiuti a GazaCon la sua organizzazione umanitaria 'World Central Kitchen' il cuoco spagnolo (e cittadino americano) ha inviato quasi 200 tonnellate di cibo ai pal…

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Attacco a Gaza alla World Central Kitchen, lo chef José Andrés: 'Abbiamo perso i nostri angeli'Sette operatori umanitari dell'organizzazione di beneficenza del grande chef sono stati uccisi in un raid dell'esercito israeliano. 'La pace inizi…

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Chef José Andrés ricorda gli operatori umanitari uccisi a GazaLo chef José Andrés ricorda i sette operatori umanitari della sua organizzazione di beneficenza World Central Kitchen uccisi in un attacco aereo dell’esercito di Benjamin Netanyahu a Gaza.

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Chef José Andrés porta aiuti alimentari a GazaIl famoso chef José Andrés, con la sua organizzazione di beneficenza World Central Kitchen, ha portato quasi 200 tonnellate di cibo ai palestinesi a Gaza. È la prima nave di aiuti a raggiungere la Striscia dal 2005.

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

José Andrés, chi è lo chef fondatore della Ong coinvolta nel raid a Gaza. «Abbiamo perso degli angeli, ho il cJose Andres, lo chef spagnolo fondatore della ong World central kitchen (Wck), che nella notte ha...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Il cuoco di Gaza: 32milioni di pasti donatiLo chef spagnolo José Andrés e la sua onlus World Central Kitchen

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »