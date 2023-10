Che tempo che fa, Mediaset dichiara guerra a Fabio Fazio: cosa gli schiera contro

a prendere provvedimenti. Ecco allora che i vertici del Biscione spostano in prima serata la soap opera turcasottolinea come la soap sia già vista daD'altronde Fazio nella prima puntata ha raccolto davanti al teleschermoper il 10,47 per cento di share. E il secondo appuntamento non è stato da meno., nella prima parte, e nel segmento Il Tavolo da 1.211.000 persone per l’8,8 per cento di share.con l'ex volto Rai. La trasmissione andrà in onda venerdì alle 22.

– Il Tavolo per rivedere i momenti più salienti della puntata precedente. Intanto la prossima domenica Fazio accoglierà, il conduttore replica: "Ma quando mai. Ma siamo pazzi? Ho fatto con lui 'Muschio Selvaggio'. Dopodiché da me Fedez è sempre venuto", conclude il conduttore che nelle prime due puntate sul Nove ha fatto registrare un boom di ascolti".

