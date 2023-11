Che futuro per Gimenez? Dal Messico, Guzman: 'Costerà caro come Lozano...'

Smalling e Spinazzola noUdinese sconfitta in Coppa Italia, Cioffi opta solo per seconde linee e giovanissimiFagioli, Locatelli e gli altri: la Juve pensa ai rinnovi prima di buttarsi sul mercatoSerie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky. De Laurentiis: sconfitta del calcio italianoL'islandese ha segnato 4 delle 5 reti messe a segno dal Genoa nell'ultimo meseJuventus attivissima sui rinnovi, il prossimo sarà Locatelli.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CORRIERE: «Tutta la luce che non vediamo», la serie dal romanzo Premio Pulitzer di Anthony DoerrEra il 2014 quando “Tutta la luce che non vediamo” scalava le classifiche di mezzo mondo diventando un best seller imperdibile, tanto amato anche

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Disabilità, le invenzioni che cambiano la vita premiate dal Time 2023Dallo spazzolino da denti al game controler (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

LASTAMPA: Infettata dal fidanzato che l’aveva tradita con un’altra donna: lo denuncia, condannatoSuccesse tutto a inizio del 2020. La giovane aveva trascorso alcuni giorni di vacanza senza il suo compagno.Qualche tempo dopo iniziò ad accusare dolori addomi…

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

LASTAMPA: Un uomo che porta un gatto dal veterinario trova una sorpresa nel trasportinoIl proprietario di un gatto ne ha portati accidentalmente due dal veterinario: non si è acco…

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: Io so che tu sai che io so - Film (1982)Io so che tu sai che io so è un film di genere drammatico, commedia del 1982, diretto da Alberto Sordi, con Alberto Sordi e Monica Vitti. Durata 114 minuti. Distribuito da Medusa - DOMOVIDEO, MONDADORI VIDEO.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

HUFFPOSTITALIA: Generi che si fondono, un valzer sudamericano e un pezzo che dà una bella caricaLa musica che arriva dal circuito mainstream forse non rappresenta davvero al 100% il mondo in cui viviamo. Proviamo a percorre un’altra strada. Ogni settimana…

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più ⮕