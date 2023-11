Che cosa è successo oggi 1 novembre

Ora risponde: “In piazza ero stato insultato e nella foto non vedo niente di sessista, era ironica” “Mi fa male un dito”: il primo giorno di Cau, il centro assistenza all’urgenza, al posto del Pronto Soccorso. Ecco come funziona A Budrio il varo delle nuove strutture di primo intervento create per decongestionare i Pronto Soccorso trattando i casi meno gravi verranno entro l’anno aperte a Bologna e provincia Le mani della destra sui Parchi italiani, non conta la competenza.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LEGGOIT: Fedez, Selvaggia Lucarelli risponde dopo l'attacco a Che Tempo Che Fa: che cosa ha dettoIeri durante l'intervista a 'Che Tempo Che Fa?' Fedez ha lanciato un duro attacco a...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

HUFFPOSTITALIA: Generi che si fondono, un valzer sudamericano e un pezzo che dà una bella caricaLa musica che arriva dal circuito mainstream forse non rappresenta davvero al 100% il mondo in cui viviamo. Proviamo a percorre un’altra strada. Ogni settimana…

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: Io so che tu sai che io so - Film (1982)Io so che tu sai che io so è un film di genere drammatico, commedia del 1982, diretto da Alberto Sordi, con Alberto Sordi e Monica Vitti. Durata 114 minuti. Distribuito da Medusa - DOMOVIDEO, MONDADORI VIDEO.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

VANITYFAIRIT: Fabio Fazio, il successo di Che tempo che fa e il suo pubblico che non ha esitato a cambiare canale: ascolti record per NoveDopo un debutto da record, Che tempo che fa continua a essere seguitissimo dal pubblico: nella puntata del 29 ottobre 2,1 milioni di telespettatori e quasi l’11% di share

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Halloween Ends, la recensione del film horror con Jamie Lee Curtis in prima tv su SkyÈuscito il video che anticipa ciò che vedremo in 'Halloween Ends', la pellicola che presenterà l'ultima apparizione di Jamie Lee Curtis nella celebre saga horror.

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Halloween Ends, la recensione del film horror con Jamie Lee Curtis in prima tv su SkyÈuscito il video che anticipa ciò che vedremo in 'Halloween Ends', la pellicola che presenterà l'ultima apparizione di Jamie Lee Curtis nella celebre saga horror.

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕