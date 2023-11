Che cosa è successo all’aeroporto nel Daghestan

nella sezione preferiti e sull'app Corriere News.Sessanta persone sono state arrestate, 150 identificate. Le autorità di Israele stanno organizzando la loro ripartenza per Mosca appena l’aeroporto potrà riaprire. Zelensky: «Non è un incidente isolato, ma fa parte della diffusa cultura russa di, repubblica autonoma della Federazione russa a maggioranza musulmana. È lì che domenica sera si accende la miccia antisemita tanto invocata da Hamas.

La guardia nazionale russa e le forze dell’ordine — che all’inizio sono state colte impreparate e sono state sopraffatte dalla folla — riescono a ripristinare l’ordine: la direzione del ministero dell’Interno russo per il Distretto federale del Caucaso fa sapere diGli israeliani e gli ebrei si trovano al sicuro all’interno dello scalo, è la notizia che trapela a tarda notte. Le autorità di Israele stanno organizzando la loro ripartenza per Mosca appena l’aeroporto potrà riaprire.

Un’auto della polizia assaltata perché si pensava stesse trasportando al sicuro degli israeliani. Un uomo terrorizzato che la folla circonda e che per uscirne vivo continua a ripetere. Gruppi di uomini dalla rabbia cieca che sfondano gli ingressi dello scalo, che entrano negli uffici, che arrivano sulla pista correndo in cerca del «nemico».scritta in un momento di grande tensione fra Mosca e Israele. headtopics.com

La portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adrienne Watson, dice che gli Stati Uniti sostengono inequivocabilmente l’intera comunità ebraica «mentre assistiamo a un’». E in tutto questo scenario si inserisce anche lo scontro Mosca-Kiev.parla di «video spaventosi» e sottolinea che «non è un incidente isolato, ma fa parte della diffusa cultura russa di.

Questa la risposta russa affidata all’agenzia Ria Novosti: secondo il capo della repubblica del Daghestan, Sergei Melikov i disordini in aeroporto sarebbero «gestiti» dall’Ucraina. headtopics.com

