Charles Leclerc: 'Punto a vincere un GP a breve. Red Bull competitiva a Suzuka, ma la Ferrari vuole lottare'

Alla vigilia del quarto appuntamento del Mondiale, Charles Leclerc ha grossa fiducia nelle potenzialità della Ferrari SF-24 ma non nasconde il fatto che, anche a Suzuka, la favorita rimane Red Bull con Max Verstappen: ' Red Bull sarà molto competitiva, ma noi vogliamo cogliere ogni occasione e lottare lì davanti. A breve termine, il mio obiettivo è vincere un gran premio', anche perché in Australia c’era graining sulle gomme anteriori mentre qui non ce lo aspettiamo.

Detto questo, da parte nostra sarà fondamentale. La Ferrari vuole comunque confermarsi quale seconda forza del Mondiale e cercare di sfruttare altri inattesi passi falsi della Red Bul

Charles Leclerc Ferrari Red Bull GP Giappone Formula 1

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Eurosport_IT / 🏆 27. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Ferrari, corte serrata ai tecnici Red Bull: ecco chi sono e perché il Cavallino li vuoleLa situazione turbolenta in casa dei campioni ha fatto muovere i team rivali che sognano di ingaggiare gli uomini migliori di Adrian Newey. Vi spieghiamo chi sono quelli su cui ha messo gli occhi il team di Maranello

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Horner studia un 2025...da Ferrari: Red Bull pronta a scaricare VerstappenIl team manager della scuderia campione del mondo in carica corteggia due piloti per la prossima stagione. E Max non gradirebbe compagni così 'ingombranti'...

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

Sainz-Red Bull, Horner ci pensa dopo la vittoria Ferrari in AustraliaCarlos non ha un contratto per il 2025 e la Red Bull cerca un sostituto per Perez: «È stato l’unico in grado di battere Max»

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Gran Premio d'Australia: la Ferrari pronta a sfidare la Red BullLa Ferrari si prepara per il terzo gran premio dell'anno in Australia e sembra essere la principale sfidante della Red Bull.

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

F1: Leclerc vola in Australia, Ferrari avvisa Red BullIl monegasco: 'Il passo c'è'. Verstappen non spinge a Melbourn (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Ferrari mette pressione alla Red Bull: a Melbourne rientra Sainz per avvicinare VerstappenNella notte italiana Carlos Sainz avrà già sostenuto la visita medica da parte...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »