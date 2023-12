Chanel Wonderland e altre collezioni per le Feste di fine anno

Chanel Wonderland, limited edition da collezione: per le Feste di fine anno, la maison ha creato packaging esclusivi per custodire le sue fragranze più emblematiche. Dalla campagna natalizia per il 2023 di Swarovski, “Celebrate Wonder”, fotografata da Steven Meisel e ideata dal direttore creativo Giovanna Engelbert. Guerlain, dalla Holiday Collection Beelieve in Fantasy: uno dei cofanetti decorati e ispirati al mondo della gioielliera turca Begüm Khan.

All’interno, fragranze iconiche e prodotti skincare della linea Abeille Royale. Guerlain, dalla Holiday Collection Beelieve in Fantasy: uno dei cofanetti - questo dedicato all'uomo - decorati e ispirati al mondo della gioielliera turca Begüm Khan. Natale 2023, Nove25 x The Bridge: edizione speciale e limitata della borsa 'Lucrezia' di The Bridge





MediasetTgcom24 » / 🏆 3. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Natale sulla neve: le offerte per godersi le feste in montagna a prezzi low-costPacchetti vacanza, card, promozioni speciali da cogliere al volo (o da regalare) anche in un periodo di altissima stagione come quello tra Santo Stefano e l’Ep…

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Luci di Natale: un modo per illuminare le nostre abitazioni durante le festeLe luci di Natale sono un modo per rendere le nostre abitazioni accoglienti e illuminate durante le feste. Da sempre il Natale è sinonimo di decorazioni speciali e luci colorate che creano un'atmosfera magica. A New York esiste un quartiere famoso per le sue spettacolari decorazioni luminose.

Fonte: vogue_italia - 🏆 17. / 68 Leggi di più »

Sky Christmas Special, oltre 300 ore di eventi live e appuntamenti speciali🎄𝙎𝙠𝙮 𝘾𝙝𝙧𝙞𝙨𝙩𝙢𝙖𝙨 𝙎𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡: 𝙡𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙙𝙪𝙯𝙞𝙤𝙣𝙞 𝙤𝙧𝙞𝙜𝙞𝙣𝙖𝙡𝙞 𝙚 𝙡𝙖 𝙥𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢𝙢𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙞 𝙙𝙞𝙘𝙚𝙢𝙗𝙧𝙚 👇 ➡

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Chanel Métiers d'art 2023-24 è un'ode alle straordinarie e molteplici culture di ManchesterPer la collezione Chanel Métiers d'art 2023-24, Virginie Viard ha omaggiato la vivace città del Nord della Gran Bretagna

Fonte: vogue_italia - 🏆 17. / 68 Leggi di più »

Chanel Métiers d’art: Manchester è una buona ideaLa città inglese non è solo calcio e musica di culto, ma anche il palcoscenico ideale per mettere in scena la nuova collezione della maison francese. Con la quale svela più di un'affinità inedita

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

The New Look la serie sulla rivalità tra Chanel e Dior: trama, cast e cosa sapereThe New Look è la serie che uscirà il 14 febbraio 2024 su AppleTV + e ripercorrerà la storia dei due couturier nella Parigi durante la Seconda Guerra Mondiale

Fonte: vogue_italia - 🏆 17. / 68 Leggi di più »